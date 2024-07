Alla scoperta di Gallina: nascita, storie e personalità del quartiere di Reggio Calabria

StrettoWeb

Salvatore Moscato ricostruisce la storia di Gallina, zona collinare oggi ricadente nel Comune di Reggio Calabria, nei suoi “Appunti su Gallina: le sue chiese e gli arcipreti” (Sveva Edizioni). “La nascita del Comune di Gallina, come abbiamo visto, è databile al 5 febbraio 1783 quando, a causa del forte sisma, parte dei cittadini della distrutta Motta Sant’Agata si trasferì in questo pianoro, lontano dalle macerie e lontano dai monti, al riparo da eventuali frane in caso di ulteriori scosse. Al nascere del Comune amministrativo, Gallina si era dotata di un suo stemma?”. Un volume frutto di una ricerca meticolosa che si è avvalsa di documenti storici e di testimonianze della comunità, corredata anche di foto e scandita in tre parti: Appunti, storia e curiosità, Le cinque chiese di Gallina e Gli arcipreti. Particolarmente nutrite le appendici e la bibliografia.

“Un viaggio nella memoria storica gallinese che riporta in vita luoghi abbandonati, personalità di spicco della comunità, eventi importanti, ricordi e curiosità” è il libro che sarà presentato sabato 13 luglio alle ore 21, nella piazza Municipio di Gallina, a Reggio Calabria, in occasione dell’incontro promosso dalla fondazione Giuseppe Marino. Sarà presente l’autore Salvatore Moscato. Dialogheranno con l’autore don Pasqualino Catanese, il dottore Antonio Morabito, il professore Filippo Arillotta, il dottore Giuseppe Moscato. L’introduzione sarà a cura di Antonio Marino, presidente della Fondazione che quest’anno celebra i cento anni della nascita di Giuseppe Marino in memoria del quale è nata. L’incontro sarà arricchito dalle letture dell’attrice Caterina Rescigno e dell’attore Santo Dascola.

