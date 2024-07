Scherma, i siciliani Santuccio e Fiamingo regalano l’oro all’Italia

StrettoWeb

Grande soddisfazione per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi. Nella gara a squadre della spada femminile è arrivato l’oro grazie ad un capolavoro delle catanesi Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo che assieme a Giulia Rizzo e Mara Navarria si sono imposte sulla Francia per 30-29.

La soddisfazione del sindaco di Catania

“Il cuore in gola. Ma alla fine, all’ultima stoccata in extra time, abbiamo potuto cacciare il sospirato grido per la medaglia d’oro nella scherma femminile a squadra. Ed è tutto più grandioso se nel tricolore c’è tanto rossazzurro. Grazie Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo”, è quanto scrive sui social il sindaco di Catania, Enrico Trantino.

