San Luca, che sorpresa: il neo allenatore è un ex Reggina, l’ex capitano Maurizio Lanzaro

Una delle bandiere della Reggina, un vero e proprio capitano tutto cuore e coraggio. Maurizio Lanzaro ritorna in quella Reggio Calabria che gli ha dato tanto da calciatore, con gli amaranto. Ritorna ma in provincia, a San Luca: è, infatti, il nuovo allenatore del club retrocesso in Eccellenza.

La sua carriera da calciatore non ha bisogno di presentazioni: dalla Reggina (è stato anche capitano, in Serie A) al Real Saragozza, passando per Roma, Palermo, Verona, Cosenza, Empoli, Juve Stabia Salernitana, Foggia e Melfi. Nonostante la sua giovane età, Maurizio Lanzaro ha già allenato in piazze importanti, come Seregno in Serie C L’allenatore sarà presentato in conferenza stampa nella sala stampa dello stadio Comunale “Corrado Alvaro” giorno 5 agosto.

