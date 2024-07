Ryanair assume 60 lavoratori per la manutenzione degli aerei in Calabria: mercoledì il recruiting day a Catanzaro | INFO e DETTAGLI

StrettoWeb

Mercoledì 31 Luglio, dalle ore 10, organizzato dal Dipartimento regionale al Lavoro, alla presenza del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e dell’assessore Giovanni Calabrese, si terrà nella sala museo della Cittadella di Catanzaro, il recruiting day dell’azienda South East Aviation Services (Seas), società di servizi aeronautici specializzata nella manutenzione in esclusiva della flotta di aerei di Ryanair, con sede legale presso l’aeroporto di Bergamo e sedi operative presso i principali aeroporti italiani, inclusi quelli di Lamezia Terme e Reggio Calabria.

L’iniziativa si inserisce nel contesto dell’espansione di Ryanair presso gli scali calabresi e delle collaborazioni con le aziende interessate a investire in Calabria e ad assumere lavoratori calabresi promosse dalla Giunta della Regione Calabria, dall’Assessorato al Lavoro e alla Formazione professionale, dal Dipartimento Lavoro e dai Centri per l’Impiego, nell’ambito del Pnrr, del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego e del Pr Fesr-Fse+ 2021-2027.

Nello specifico, la Seas è alla ricerca di circa 60 lavoratori, distinti in due profili professionali: tecnici manutentori aeronautici e personale di supporto alla manutenzione aeronautica.

L’iniziativa è aperta agli organi d’informazione.

Mercoledì 31 luglio alle ore 9:30 – presso la Sala “Museo” della Cittadella regionale “Jole Santelli” – si terrà il Recruiting Day di SEAS Srl

La South East Aviation Services (SEAS) Srl (https://www.seas-italy.it) è una società di servizi aeronautici specializzata nella manutenzione in esclusiva della flotta di aerei di Ryanair con sede legale presso l’Aeroporto di Bergamo e sedi operative presso i principali aeroporti italiani, inclusi Lamezia Terme e Reggio Calabria.

L’iniziativa si inserisce nel contesto dell’espansione di Ryanair presso gli scali calabresi e delle collaborazioni con le aziende interessate a investire in Calabria e ad assumere lavoratori calabresi promosse dalla Giunta della Regione Calabria, dall’Assessorato al Lavoro e alla Formazione Professionale, dal Dipartimento Lavoro e dai Centri per l’Impiego nell’ambito del PNRR, del Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e del PR FESR-FSE+ 2021-2027, con l’obiettivo di contrastare la disoccupazione promuovendo occupazione di qualità.

Nello specifico, l’azienda è alla ricerca di circa 60 lavoratori, distinti in due profili professionali:

Profilo 1) – N. 30 tecnici manutentori aeronautici

Mansioni: organizzare, supervisionare ed eseguire le attività di manutenzione inclusa l’emissione del certificato di rilascio in servizio, secondo i termini dei vigenti regolamenti e procedure ovvero entro i limiti dell’autorizzazione personale a certificare.

Requisiti minimi: diploma di scuola secondaria di secondo grado; “Licenza di Manutenzione Aeronautica (LMA) con moduli EASA Part 66 presso Part 147 (https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/certificazione-del-personale/personale-manutentore/la-licenza-di-manutenzione/conduzione-esami); disponibilità a lavorare presso l’Aeroporto di Bergamo per i primi 15-18 mesi e, successivamente, presso gli aeroporti di Lamezia Terme e Reggio Calabria; Patente B/Automunito; Lingua Inglese (almeno livello B1).

Condizioni contrattuali: assunzione immediata a tempo indeterminato da Settembre 2024; retribuzione annua lorda di 50.000 Euro; vitto e alloggio a carico dell’azienda per il periodo di lavoro presso l’Aeroporto di Bergamo; impegno full-time con turni diurni, notturni e festivi.

Profilo 2) – N. 30/35 lavoratori a supporto della manutenzione aeronautica

Mansioni: gestione delle infrastrutture, attrezzature ed equipaggiamenti in dotazione e attività di affiancamento ed ausilio ai Tecnici manutentori aeronautici da un punto di vista pratico e logistico con limitata attività di manutenzione.

Requisiti minimi: diploma di scuola secondaria di primo grado; disponibilità a lavorare presso l’Aeroporto di Bergamo per i primi 15-18 mesi e, successivamente, presso gli aeroporti di Lamezia Terme e Reggio Calabria; Patente B/Automunito; Lingua Inglese (almeno livello B1); esperienza (anche minima) e predisposizione al lavoro manuale in ambito meccanico e settori affini.

Condizioni contrattuali: corso di formazione di ingresso di 12 settimane a partire da Settembre 2024; contratto a tempo determinato di 1 anno (a partire dalla seconda settimana di formazione) con retribuzione annua lorda di 20.000 Euro; dopo il primo anno, assunzione a tempo indeterminato con retribuzione annua lorda di 30.000 Euro; vitto e alloggio a carico dell’azienda per il periodo di formazione/lavoro presso l’Aeroporto di Bergamo; impegno full-time con turni diurni, notturni e festivi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.