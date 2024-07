Ryanair, un anno fa Falcomatà diceva: “non arriverà a Reggio, dalla destra solo frottole”

StrettoWeb

E’ di appena un anno fa il post pubblicato su facebook dal Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, in cui l’esponente del Pd faceva propaganda politica e assicurava che Ryanair non sarebbe arrivata a Reggio Calabria. Il sindaco, oggi sbeffeggiato sui social per quelle sue parole, accusava il centrodestra di raccontare frottole e assicurava che la compagnia non sarebbe arrivata a Reggio invece da marzo Ryanair sta collegando la città calabrese dello Stretto con 8 destinazioni nazionali ed internazionali, che diventeranno 13 a partire da ottobre.

L’ennesima figuraccia per il primo cittadino reggino…



