Tutto pronto per il Roccella Summer Festival, al Teatro al Castello l’apertura con Biagio Antonacci

Tutto pronto al Teatro al Castello di Roccella Jonica per il Roccella Summer Festival 2024, organizzato anche quest’anno dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica. Tra poche ore nell’area concerti fresca di restyling, con un ampliamento dei posti a sedere, ci sarà la grande apertura affidata quest’anno al doppio concerto di Biagio Antonacci che aprirà la programmazione il 12 e il 13 luglio con le uniche due date in Calabria del tour promozionale dell’ultimo album “L’inizio”, uscito lo scorso gennaio, dal titolo “Funziona solo se stiamo insieme”.

Antonacci ha fortemente voluto questo tour e scelto personalmente i luoghi dove esibirsi, luoghi importanti per la cultura e la storia del nostro paese dove poter portare la sua musica e invitare il suo pubblico dando a chi – ancora non li conosceva – la possibilità di vivere una serata indimenticabile in luoghi altrettanto indimenticabili.

“Questo tour è il mio modo per vivere la musica e far vivere la musica in luoghi davvero straordinari – ha avuto modo di affermare Antonacci -, per poter dare la possibilità a chi non li conosce di scoprire le bellezze del nostro paese perché è vero, lo sappiamo tutti, che l’Italia è un paese straordinario e pieno di luoghi importanti dal punto di vista culturale e artistico ma ancora ci sono persone che non li conoscono o che non hanno spesso occasioni per frequentarli”.

Un tour non convenzionale anche per la scelta di rimanere per almeno due o tre giorni nello stesso luogo, occasione questa per Biagio e per i fan non solo per godersi una serata in un luogo eccezionale ma anche di visitare le città e scoprire o riscoprire la loro storia.

La programmazione. Bisognerà aspettare il 6 agosto per il successivo grande appuntamento del Roccella Summer Festival, quando a salire sul palco del Teatro al Castello sarà Umberto Tozzi che arriverà accompagnato dall’Orchestra per una data de “L’ultima notte rosa”, il tour con cui chiuderà la sua straordinaria carriera. L’8 agosto ci sarà il ciclone travolgente di Emma, fresca del successo ottenuto dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Apnea”. Il giorno successivo, il 9 agosto, farà tappa a Roccella Jonica anche il nuovo tour estivo di Gigi D’Alessio, mentre il 10 agosto ci sarà la Premiata Forneria Marconi con il tour “PFM canta De André anniversary”.

Il 12 agosto sarà il turno di un’altra cantante molto amata tra i più giovani. Parliamo di Annalisa che al Teatro al Castello terrà l’unica data calabrese della versione outdoor del tour “Tutti nel vortice”, dopo il piazzamento sul podio all’ultimo Festival di Saremo con “Sinceramente”. Il suo concerto aprirà un terzetto di appuntamenti consecutivi, organizzati a ridosso di Ferragosto, che accontenteranno un pubblico il più ampio possibile: il 13 agosto toccherà infatti ad Ariete, con l’unica data in Calabria della sua “Notte d’estate”, mentre il 14 agosto ci saranno i Pooh con il tour “Amici X sempre”.

Il 20 agosto spazio al rocker per eccellenza, il mitico Piero Pelù che recupererà la data rinviata dallo scorso anno del tour in concerto con i suoi Bandidos. La Tuta gold di Mahmood arriverà poi in Calabria in esclusiva il prossimo 23 agosto, mentre la chiusura dell’edizione 2024 del Roccella Summer Festival, sarà affidata al trio vocale Il Volo che si esibirà il 27 agosto con una data del tour “Tutti per uno – capolavoro” che si svilupperà in quindici imperdibili appuntamenti estivi nelle più suggestive venue d’Italia, tra cui appunto lo splendido Teatro al Castello.

“Anche per quest’anno – hanno tenuto a sottolineare gli organizzatori – si rinnova la collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica che ringraziamo per la disponibilità e per il supporto affinché questo progetto che è cresciuto negli anni e che è ormai diventato il riferimento della musica dal vivo d’estate in Calabria”.

