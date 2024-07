Roccalumera, dove i rifiuti per strada sono un’eccezione… | FOTO

StrettoWeb

Il lungomare di Roccalumera è un vero salotto all’aperto: nella nota località turistica della jonica, frequentata in modo particolare dai messinesi che si godono il fresco del mare nelle bellissime spiagge e nell’acqua limpida a pochi chilometri da casa, nel weekend è successo un episodio spiacevole a cui però è stato immediatamente posto rimedio.

Sabato sera, infatti, qualcuno incivilmente aveva depositato sacchi di spazzatura sul lungomare abbandonandoli e deturpando così un luogo molto pulito e curato. Nella stessa giornata di sabato i vigili urbani hanno effettuato un’indagine per scoprire chi fosse stato realmente ad abbandonare i rifiuti per strada. Dopo qualche ora, presumibilmente nella notte di sabato, si è prontamente provveduto a rimuovere il tutto ripristinando il decoro e la pulizia da parte degli stessi operatori comunali.

Su tutto il lungomare di Roccalumera non esiste una busta di spazzatura nè una carta: l’intera via è pulitissima e ordinata. Un esempio da prendere come modello per tante altre realtà limitrofe che purtroppo non godono di altrettanta attenzione al decoro.

