Roberta Metsola rieletta presidente del Parlamento europeo con un’ampia maggioranza

Roberta Metsola è rieletta presidente del Parlamento europeo. L’eurodeputata maltese guiderà l’Eurocamera per i prossimi due anni e mezzo. Metsola è stata confermata alla guida dell’Eurocamera con una maggioranza record: è stata eletta con 562 sì su 699 votanti. L’altra candidata, Irene Montero, ha preso 61 preferenze.

“Grazie della vostra fiducia. Sarà un parlamento per tutti in Europa, per rispettare le promesse dei padri fondatori”. E’ quanto ha affermato il presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola, dopo la sua rielezione. “Sono convinta che la nostra sia un’Europa per tutti, che tra insegnamenti dalle lezioni del passato e dagli ideali che non sono scomparsi”, ha aggiunto Metsola.

Le congratulazioni di Occhiuto

“Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Roberta Metsola per la sua conferma alla guida del Parlamento europeo. Sono certo che proseguirà a ricoprire questo prestigioso ruolo con autorevolezza e lungimiranza, qualità che abbiamo avuto modo di apprezzare anche durante la sua visita in Calabria avvenuta solo qualche mese fa. Nelle vesti di presidente di Regione e della Commissione Intermediterranea, sosterrò la sua azione con un sano spirito di collaborazione tra istituzioni”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

