La Rivolta di Reggio 54 anni dopo, omaggio floreale al monumento ai Moti e alla stele di Ciccio Franco

54 anni fa, il 14 Luglio del 1970, iniziava a Reggio Calabria la protesta sfociata poi in una vera e propria sommossa popolare contro lo “scippo” del capoluogo, che proprio in quei giorni il Governo centrale assegnò alla città di Catanzaro. La Rivolta di Reggio è stata sicuramente la più grande e importante della storia dell’Italia repubblicana. Per ricordare quella giornata storica si è svolta una cerimonia al Monumento ai Moti e alla Stele di Ciccio Franco con un omaggio floreale.

Le parole di Agliano

Giuseppe Agliano, esponente della destra reggina e più volte amministratore della città nonchè presidente del Comitato 14 luglio, ai microfoni di StrettoWeb, ha affermato: “durante quei giorni i reggini hanno rivendicato i propri diritti facendo una battaglia per il futuro. Purtroppo dello spirito della Rivolta rimane poco anche perchè i giovani vanno via. La Chiesa? A quei tempi scese in campo al fianco del popolo, adesso non difende i diritti di questa città, come la questione del seminario”.

Annamaria Franco, nipote di Ciccio Franco, ha detto: “la Rivolta è stata una pagina importante della storia di Reggio Calabria. Oggi abbiamo voluto ricordare anche chi è morto per rivendicare i diritti della nostra città. Abbiamo il dovere di tramandare quanto successo”.

