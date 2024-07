Rifiuti a Messina, numerosi controlli in diverse zone della città

StrettoWeb

“Ieri sera abbiamo avviato nuovi controlli a partire dall’area Centro nel giorno dell’indifferenziato. Il Presidente Interdonato, insieme alla squadra della Polizia Municipale guidata da Cosimo Peditto, ha effettuato verifiche in diverse zone, tra cui Bisconte, Camaro San Paolo, via Siracusa, via La Farina e via Industriale”. E’ quanto c’è scritto nella pagina social della Messinaservizi Bene Comune.

“Siamo consapevoli che questa mattina alcuni cittadini potrebbero indignarsi vedendo cumuli di rifiuti davanti a determinati condomini. Purtroppo, questo è il risultato del mancato rispetto delle regole. Adesso, spetta ai condomini provvedere alla bonifica entro 24 ore. In caso contrario, si procederà con la denuncia, come previsto dal Codice dell’Ambiente“, conclude.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.