Reggio Calabria, tutto pronto per la 60° edizione della Traversata dello Stretto

Il consigliere metropolitano delegato al Turismo, Giuseppe Ranuccio, ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione della 60° edizione della Traversata dello Stretto, in programma il prossimo 4 agosto, tra Cannitello e Punta Faro, quale gara internazionale di nuoto di fondo “Trofeo Mimmo Chirico”.

“Si rinnova un appuntamento importante che, come Città Metropolitana, abbiamo deciso di sostenere in maniera ancora più forte ed incisiva rispetto al passato“. Così, Giuseppe Ranuccio si è soffermato su un evento che “non ha solo una valenza sportiva, ma è uno straordinario strumento di crescita per il territorio che può raccogliere tutta una serie di benefici sotto il profilo culturale, turistico e della promozione della propria immagine“.

“Anche la Traversata dello Stretto – ha concluso il consigliere metropolitano – in coerenza con la programmazione fissata nelle linee di mandato del sindaco Giuseppe Falcomatà, ci consente di mettere in mostra la parte migliore della Calabria fatta di paesaggi e di mare cristallino. Con l’amministrazione metropolitana, dunque, saremo sempre accanto ad iniziative simili che rappresentano un patrimonio da tutelare e devono rappresentare un’occasione di crescita sociale e sviluppo economico”.

