Reggio Calabria, terribile incidente in centro: motociclista in condizioni disperate | FOTO LIVE

Un terribile incidente stradale si è verificato questa sera a Reggio Calabria, intorno alle 22:15, lungo le “bretelle” del Calopinace e precisamente in via Argine Sinistro Calopinace, la “bretella” che collega il centro storico della città all’imbocco del raccordo autostradale. Un uomo di mezz’età a bordo di una moto Guzzi è stato trasportato in ambulanza al GOM, in condizioni disperate: è molto grave e rischia la vita. Il motociclista è giunto in ospedale in codice rosso.

In base ai primi accertamenti, sembrerebbe che l’incidente sia stato autonomo: non ci sono altri mezzi coinvolti e un testimone sul posto ha riferito di averlo visto cadere da solo, forse per una distrazione o per un malore improvviso che lo avrebbe colto mentre era alla guida del suo mezzo, ad elevata velocità tant’è che la sella della moto si trova ad oltre 50 metri dal punto in cui la moto stessa ha fermato la sua corsa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia e Polizia Municipale, che stanno effettuando i rilievi del caso e regolando il traffico che è rallentato su una sola corsia in attesa dell’arrivo del carro attrezzi.

