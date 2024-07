Reggio Calabria su Rai 1: domani Camper in diretta a Villa Genoese Zerbi e al porto di Bagnara

StrettoWeb

Reggio Calabria torna grande protagonista su Rai Uno valorizzando la propria immagine e le proprie eccellenze locali: domani, martedì 30 luglio, il noto programma televisivo “Camper” condotto da Marcello Masi e in onda dalle ore 12 alle ore 13:30, racconterà Reggio Calabria nell’ambito del protocollo d’intesa tra la TV di Stato e la Regione Calabria con 100 passaggi televisivi della Regione in RAI. L’accordo rientra nel più ampio programma che ha portato alla Calabria due edizioni del Capodanno, quella del 2024 a Crotone e quella del 2025 a Reggio Calabria.

Il regista dell’iniziativa è stato il governatore Roberto Occhiuto per gli accordi in RAI e poi ha avuto il braccio operativo nell’assessore Gianluca Gallo, particolarmente impegnato nella promozione delle eccellenze agroalimentari calabresi. L’organismo coordinatore è la film commission. In questo contesto, la nota giornalista enogastronomica Monica Caradonna domani sarà a Reggio Calabria, come inviata a Villa Genoese Zerbi, sul Lungomare che farà da palcoscenico a quest’importante vetrina televisiva.

La puntata è stata coordinata dalla giornalista reggina Giovanna Pizzi, che ha scelto il capoluogo perchè sintetizza perfettamente le peculiarità di tutta la provincia, dalla jonica alla tirrenica, con una location particolarmente nobile in quello che D’Annunzio definì “il chilometro più bello d’Italia“.

Durante la trasmissione ci saranno 4 collegamenti in diretta con Reggio Calabria: uno con il porto di Bagnara Calabra, dove verrà raccontata la tradizionale pesca del pesce spada, e tre da Villa Genoese Zerbi sul lungomare di Reggio Calabria dove verrà presentato il paniere che rappresenta le specialità della provincia e quindi in primis il Bergamotto di Reggio Calabria che sarà il principe della giornata, poi l’olio extravergine d’oliva, la frutta tropicale che sta diventando una coltura ormai tipica del reggino dal Mango di Catona all’Annona e soprattutto al Kiwi della piana di Gioia Tauro, che è diventata il primo luogo di produzione del Kiwi in Italia. Verrà presentato anche il greco di Bianco, un passito in via d’estinzione ma dal grande valore storico per la nostra provincia.

Immancabili le arance di San Giuseppe, le piparelle di Villa San Giovanni, che sono Presìdi Slow Food, ma anche il torrone di Bagnara che è IGP, per valorizzare le denominazioni di origine. Durante i collegamenti sarà preparata una stroncatura in diretta, ci saranno diversi prodotti dolciari e di trasformazione del bergamotto, dai succhi alla granita fino alla marmellata. Un riferimento particolare verrà riservato agli amari, in quanto quelli reggini sono sempre più ricercati in tutto il mondo, e al gelato artigianale di Reggio Calabria, uno dei prodotti più eccellenti di questo territorio.

Durante la trasmissione verranno valorizzate esclusivamente aziende locali, ovviamente, che avranno un’importante vetrina d’immagine. Appuntamento su Rai Uno alle ore 12:00 di martedì 30 luglio per celebrare le bellezze reggine in mondovisione.

