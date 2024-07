Reggio Calabria, serata di Caffè Letterari dedicata allo sport: ospite Giovanni Toschi, idolo della Reggina di Granillo

StrettoWeb

Giovanni Toschi arriva già il prossimo lunedì di luglio per il programma dei Caffè letterari dedicato allo sport e si registra subito un gradito ritorno del mondo del calcio, con l’ala funambolo che negli anni ’70 è diventata un idolo, prima a Lucca e Mantova dove è nato come calciatore, poi nella Reggina di Granillo e Dolfin, per consacrarsi infine in serie A a Torino e Cesena, poi a Foggia, Novara e Viareggio.

Un grande campione a dispetto dell’altezza, Toschi è la figura romantica di un calcio che non c’è più, fatto di passione, impegno, fedeltà, indipendentemente dalla categoria in cui è stato impegnato. Toschi è ricordato ancora oggi come “l’uomo della provvidenza” perché, imprendibile com’era, segnava solo i gol che contavano.

I ricordi

Di lui abbiamo ancora oggi le parole di Sandro Ciotti: tipica ala giocattolo che ricorda per stile e rapidità. Dribblatore sconcertante e tiratore efficace dalla media e corta distanza, sfrutta le capacità di opportunista per realizzare i gol in piena zona Cesarini. Tonino Raffa lo descrive così: “attaccante brevilineo, dribbling ubriacante in velocità, Toschi è stato un furetto capace di mettere in crisi tanti avversari. E’ stato ribattezzato topolino, ma era un topolino capace di scalare le montagne più rocciose”.

Interventi e ospiti della serata

Toschi sarà a Reggio per presentare la sua autobiografia scritta a quattro mani con Paolo Bottari dal titolo “Toschino”. Saranno della serata Tonino Raffa, Franco Iacopino, Paolo Bottari Irene Pignata, rappresentanti della Reggina e i tanti tifosi amaranto che hanno nella memoria le imprese di questo straordinario calciatore. I saluti iniziali, come sempre, di Ezio Privitera e Pino Bova.

