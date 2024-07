Reggio Calabria, rocambolesco incidente sul Lungomare nella notte: sbandano con la monovolume e travolgono tre auto | FOTO

StrettoWeb

Un rocambolesco incidente stradale si è verificato questa notte nel cuore di Reggio Calabria, in via Marina alta, subito dopo il tratto di cantiere, all’altezza delle Mura Greche. Una monovolume, con a bordo un folto gruppo di cittadini nord africani, ha travolto tre auto in sosta dopo che l’automobilista ha perso il controllo del mezzo mentre era al volante. Ignote le cause dell’incidente. Almeno due delle persone a bordo hanno lamentato dolori dopo lo scontro, ma non è stato necessario richiedere l’intervento dell’ambulanza.

Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Municipale che sta effettuando i rilievi del caso. Sarà una brutta sorpresa per gli automobilisti che avevano lasciato le loro auto in sosta, ritrovarle completamente distrutte.

