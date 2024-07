Reggio Calabria, presentazione del programma estivo del Circolo Culturale Rhegium Julii

StrettoWeb

“Si comunica che il prossimo 2 luglio alle ore 11.30, presso la Sala Biblioteca Gilda Trisolini della Città Metropolitana, alla presenza del Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria Avv. Giuseppe Falcomatà, del sindaco di Campo Calabro Dott. Sandro Repaci e delle associazioni che supportano la manifestazione (Circolo tennis Rocco Polimeni, Comune di Reggio Calabria, (Circolo tennis “Rocco Polimeni”, Rotary Club Reggio Calabria, FAI, Panathlon RC, Cis della Calabria, Archeoclub dello Stretto, Accademia del tempo libero, CIF Reggio Calabria,) si terrà la conferenza stampa di presentazione dei Caffè letterari del Rhegium Julii, il programma d’intrattenimento estivo 2024 che si svolgerà nei mesi di luglio e agosto, alle ore 21.30, presso il Circolo tennis “Rocco Polimeni”. E’ quanto afferma il Circolo in una nota.

Le anticipazioni sul programma

“Ricominciano, dal 4 luglio fino al 26 agosto, gli attesi Caffè letterari organizzati da oltre 40 anni dal Circolo Rhegium Julii. Confermata per il 2024 la location e la collaborazione consolidata con Circolo tennis “Rocco Polimeni” dove, con apertura al pubblico, alle ore 21.30 di ogni lunedì (ad eccezione del giovedì 4 luglio), si terranno tutti gli eventi programmati per offrire un momento d’intrattenimento serale capace di arricchire le calde serate della stagione estiva della Città.

E forse di liberazione inusuale si tratta, perché non c’è nulla che possa far pensare all’effimero. Sono serate di forti emozioni che nascono dalla giostra di domande che suscita l’autore e che vengono coraggiosamente proposte dagli interlocutori presenti. Sono molti gli appassionati che considerano i Caffè letterari come un’occasione propizia per consumare un incontro con la storia del nostro tempo, con la scienza, attraverso incontri ravvicinati con protagonisti della cultura corrente che hanno già dato grande prova di sé o cercano essi stessi conferme alle loro intuizioni e ad una vita mai addomesticata dagli eventi.

Il risultato: un confronto senza censura sugli argomenti cari al nostro comune sentire, e alimentati dal disagio quotidiano o dai nostri pregiudizi correnti. Quasi sempre utile, perché la navigazione è varia e prende rotte inaspettate per approfondimenti di diversi consistenza e contenuto.

Ancora una volta, il punto di forza del calendario estivo è stato la sussidiarietà, ovvero il coinvolgimento di Istituzioni, di associazioni e Club service che in questi anni hanno collaborato con Il Circolo Rhegium Julii e dalle quali continuano ad arrivare stimoli convergenza e rigenerazione di ampio respiro, per tutti i periodi dell’anno. Pensiamo non solo all’accoglienza straordinaria ed al sostegno riservati dal Circolo tennis “Rocco Polimeni”, ma ai contributi di associazioni storiche come il Panathlon Club di Reggio Calabria, il FAI Reggio Calabria, il CIS, il Rotary Club Reggio Calabria, il CIF, il Planetario Pithagoras, l’Accademia del tempo libero, pensiamo anche all’amicizia riservata dall’Orchestra giovanile di fiati di Delianuova e dal suo Presidente ed al sostegno riservato dal Comune e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria e di Campo Calabro. Questi i protagonisti dei Caffè 2024:

Con i Caffè letterari il Circolo ‘Rhegium Julii’ alza il livello di attenzione del proprio pubblico con un parterre di personalità illustri e apprezzate a livello nazionale ed internazionale nel campo dell’arte, della letteratura, del giornalismo e della scienza.

Due mesi intensi, ricchi di cultura e di eventi speciali tra i quali la cerimonia di consegna dei Premi Rhegium Julii Inedito 2024 – 56ma edizione – dedicati alla poesia singola, alla silloge poetica e al racconto, con i premi alla cultura internazionali assegnati quest’anno a Silvestre Clancier (presidente del’Istituto Mallarmè di Parigi) e Muriel Augry Merlino, responsabile per tanti anni degli Istituti di cultura francesi all’estero”.

Dettagli e personalità presenti

“E’ possibile trovare tutti i dettagli sulle iniziative promosse collegandosi al sito www.rhegiumjulii.it e seguire ogni aggiornamento sui canali social del Circolo Culturale ‘Rhegium Julii’.

Nel corso delle serate saranno invitati e presenti le autorità istituzionali e i Presidenti del Circolo tennis “Rocco Polimeni” Avv. Ezio Privitera, del Rotary Club Reggio Calabria Vincenzo Nociti, del Panathlon Reggio Calabria Dott.ssa Irene Pignata, della Deputazione di storia Patria per la Calabria Prof. Giuseppe Caridi, del FAI Arch. Dina Porpiglia, del Cis Calabria Loreley Rosita Borruto, che hanno dato il patrocinio all’iniziativa”.

