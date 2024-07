Reggio Calabria, Premio Mondiale di Poesia Nosside: stanno per scadere le iscrizioni | INFO

StrettoWeb

Il Presidente Fondatore prof. Pasquale Amato è soddisfatto per il nuovo passo avanti che si prospetta per la trentanovesima edizione del Premio Mondiale di Poesia Nosside. Sino al 10 luglio (data di scadenza dell’unica proroga per le iscrizioni) è impegnatissimo nella corrispondenza con i concorrenti in costante ascesa. Infatti si sobbarca da sempre questo compito per garantire pari condizioni a tutti i candidati da qualsiasi parte del mondo. Dopo la chiusura delle iscrizioni nominerà in maniera riservata la Giuria Internazionale e a sipario calato trasmetterà nel silenzio a ciascun membro della Giuria le opere partecipanti in forma anonima, caratterizzate da numeri.

Le riflessioni del Prof. Amato

In questi giorni è alle prese con tante problematiche e chiarimenti. Ma ha trovato il tempo di esporre alcune riflessioni: “già si va delineando un lusinghiero avanzamento del Progetto. Il suo solido tronco fondato sul plurilinguismo e multimedialità è stato rinvigorito, come succede dalla nascita nel 1983, da nuovi rami – 4 nuovi Premi Speciali – che testimoniano la vitalità creativa di laboratorio permanente del Progetto Nosside. Si è rinvigorito il primato di partecipazioni dei poeti italiani da qualsiasi parte del Paese da Nord a Sud e alle isole e si è rinsaldato il secondo gruppo costituito dai poeti di Cuba, Brasile e Grecia, mentre è emerso dai partecipanti dei vari continenti un terzo gruppo tra cui primeggia la Spagna”.

“Infine è stato confermato il buon trend del Premio Speciale dedicato al Bergamotto di Reggio Calabria. E ha destato notevole attenzione l’invito alla partecipazione dei giovani tramite Il Premio Speciale Nosside-Kouros di Reghion, simboleggiato dalla bellissima statua in marmo pregiato del giovane Apollo esposta nello spazio davanti all’ingresso della magica Sala dei Bronzi di Riace e di Porticello del Museo Archeologico della Magna Grecia di Reggio Calabria”.

