Reggio Calabria, paura nella notte: incidente nella zona sud. Auto si ribalta, gente in strada | FOTO

Paura questa notte a Reggio Calabria, nella zona sud, per un incidente autonomo che per fortuna non ha portato a gravi conseguenze. In Via Trapezi, a Croce Valanidi, verso l’1.00, un’auto si è completamente ribaltata, come si può vedere dalle foto a corredo. Il giovane conducente, subito dopo il sinistro, è riuscito a uscire dall’auto, soccorso dai residenti, scesi in strada dopo aver sentito il forte boato.

Gli stessi residenti hanno poi chiamato immediatamente Vigili del Fuoco e Polizia Municipale, accorsi sul posto. Diversi i danni alla vettura, mentre il giovane è stato poi trasportato in ospedale per accertamenti. Per lui le conseguenze non sono gravi.

