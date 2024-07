Reggio Calabria, scaricati Oss e Infermieri assunti durante l’emergenza Covid: “ma non eravamo eroi? E non c’è carenza di personale?”

StrettoWeb

Dopo 43 mesi di attività presso l’azienda ospedaliera di Reggio Calabria, circa 50 Oss (operatori socio sanitari) e 50 infermieri sono stati letteralmente mandati a casa. Erano stati assunti a tempo determinato durante l’emergenza Covid e hanno lavorato in vari ospedali del territorio metropolitano di Reggio Calabria. Da qualche giorno Oss e infermieri sono rimasti a casa perché il loro contratto è scaduto e non è stato rinnovato. Non sono stati stabilizzati nonostante nel periodo Covid hanno combattuto in prima linea contro la pandemia.

Intervistata ai microfoni di StrettoWeb, l’oss Marilena Gazzana ha affermato: “è una situazione insostenibile. Siamo tutti padri e madri di famiglia e loro senza preavviso, senza dirci niente, ci hanno lasciato a casa dopo 43 mesi di attività presso l’azienda ospedaliera di Reggio. Non hanno avuto nessuna pietà nonostante noi eravamo gli eroi del Covid quando hanno avuto bisogno, adesso il bisogno non ce l’hanno più e siamo fuori dai giochi. E’ stata una mossa politica sbagliata e chi e come dovrà rispondere. Hanno sfruttato il nostro lavoro, la nostra passione e la nostra dedizione e la nostra professionalità. Questa sorte toccherà anche ad alcuni infermieri non solo a noi OSS“.

