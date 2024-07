Reggio Calabria, ok all’assestamento di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2024

StrettoWeb

Approvato in consiglio comunale, su proposta dell’assessore al Bilancio Domenico Battaglia, l’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2024 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000. Il punto è stato illustrato dall’Assessore che ha spiegato: “Si tratta di due adempimenti che devono essere approvati entro il 31 luglio di ogni anno. Avendo approvato il bilancio quest’anno entro il 18 aprile, eravamo obbligati ad adempiere rispetto all’assestamento di bilancio e alle clausole di salvaguardia che sono ampiamente rispettate. Nel corpo della delibera, inoltre, sono stati enunciati alcuni tratti salienti tra cui le somme che vanno restituite allo Stato, sia per questo anno, sia per il 2025, sia per l’annualità successiva, relativa al risanamento delle finanze pubbliche e altre somme derivanti da debiti fuori bilancio per intervenute sentenze che hanno visto il Comune soccombente. Inoltre si è data salvaguardia alle delibere di bilancio successive alla data di approvazione del bilancio, scaturite da aprile fino ad oggi”.

“È una procedura che riguarda il bilancio che è stata ampiamente rispettata – ha aggiunto Battaglia – consideriamo che miglioreremo anche negli anni successivi per quelle che sono anche le tempistiche. Al momento ci siamo messi al pari con netto anticipo, per il futuro cercheremo di fare meglio per consentire all’Amministrazione comunale, alla comunità, ai cittadini di avere la disponibilità delle partite di bilancio già ad inizio d’anno, in modo tale che si abbia un anno solare per spenderle. Stiamo cercando di abbattere tutti i tempi. Con il settore Bilancio – ha concluso Battaglia – c’è unità d’intenti per arrivare a questa soluzione. Siamo ampiamente nei termini e sono contento che l’aula abbia risposto positivamente”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.