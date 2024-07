Reggio Calabria, da oggi le Bretelle sono più sicure: attive le telecamere anti-pirati della strada

StrettoWeb

Sono state attivate le postazioni di controllo elettronico per le violazioni ai semafori delle aste del Calopinace a Reggio Calabria. A darne comunicazione è la Polizia locale di Reggio Calabria, nell’ambito della implementazione delle politiche di sicurezza stradale finalizzate ad un’azione di prevenzione delle condotte di guida pericolose.

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, il comandante della Polizia locale Salvatore Zucco sulle nuove telecamere delle Bretelle ha affermato: “il sistema è entrato in funzione alla mezzanotte della data odierna. Si tratta di un sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche elettronico, è una captazione video tramite dei frame fotografici e anche dei video delle infrazioni che vengono commessi dagli automobilisti e dagli utenti della strada in generale. Viene registrata e certificata l’infrazione attraverso sistemi video. Contiamo di rendere l’arteria più sicura dal punto di vista della prevenzione delle infrazioni semaforiche delle Bretelle Calopinace. Sono sistemi che accertano quelli che sono i passaggi con il rosso. Fare prevenzione in un’arteria che molto spesso è stata teatro di tantissimi sinistri molto spesso anche con esisto grave e letale, cerchiamo di dare il supporto di natura sanzionatoria a quelli che sono i comportamenti scorretti“.

