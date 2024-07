Reggio Calabria, anche al Museo arriva l’estate con gli eventi serali sulla terrazza: si parte il 5 luglio

StrettoWeb

Al via venerdì 5 luglio la programmazione estiva degli eventi serali sulla magnifica terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. L’orario di apertura del museo sarà prolungato fino alle ore 23.00 (con ultimo ingresso alle 22.30). Dalle 20.00 il biglietto costerà solo 3 euro e permetterà di visitare gli spazi espositivi e partecipare alle attività proposte. Per tutto il mese di luglio e agosto, ogni venerdì, un calendario di eventi creato in sinergia con gli enti e le associazioni del territorio, che porteranno sulla terrazza panoramica del MArRC musica, approfondimenti culturali, astronomia, teatro ed enogastronomia.

Si parte il 5 luglio alle ore 20:45 con il Talk “DiVino – Il vino tra archeologia, pratiche tradizionali e modernità” a cura della Camera di commercio di Reggio Calabria. Un viaggio nella “cultura del vino” quale veicolo di conoscenza, scambi culturali, pratiche e riti tradizionali, trasformazione del territorio. Un dialogo tra vino e archeologia che, grazie all’uso delle nuove tecnologie nella produzione e di attività sensoriali legate all’uso e consumo, si è oggi arricchito di molteplici sfaccettature e opportunità.

Durante il talk sono previsti i saluti istituzionali del direttore del MArRC Fabrizio Sudano, gli interventi di Antonino Tramontana, presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria, Maria Maddalena Sica, archeologa, Vincenzo Vozzo e Alberta Nesci, Consorzio “Terre di Reggio Calabria”, Adele Lavorata, Consorzio “Tutela e Valorizzazione delle Viti e del Vino DOC di Bivongi”. La serata sulla splendida terrazza del MArRC si chiude con una degustazione di vini con la partecipazione dei sommeliers di ONAV Reggio Calabria e FISAR Reggio Calabria. L’accesso alla terrazza è consentito ad un massimo di 90 partecipanti, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Nel pomeriggio del 5 luglio, alle 17:30 in sala conferenze, l’incontro dal titolo “Un tesoro a Taverna: le opere del pittore calabrese Mattia Preti” promosso dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria. Novità di quest’anno, infatti, è l’apertura pomeridiana della sala conferenze alle iniziative delle associazioni culturali in collaborazione con il MArRC anche durante l’estate. Il mercoledì ed il venerdì, anche nei mesi di luglio e agosto, sarà possibile partecipare ad approfondimenti culturali, conferenze, seminari e incontri grazie alla operosa attività delle realtà culturali del territorio reggino.

Venerdì pomeriggio, dopo i saluti istituzionali del direttore Sudano, e di Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria, la prof.ssa Francesca Paolino dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con video proiezione, relazionerà sulle opere del pittore calabrese Mattia Preti.

Info su prezzi e orari

Dal 1° luglio è attivo il nuovo piano tariffario del MArRC, consultabile sul sito-web ufficiale del museo, alla pagina https://www.museoarcheologicoreggiocalabria.it/nuove-tariffe-2024/. Il MArRC è aperto dal martedì alla domenica orario no-stop dalle 9:00 alle 20:00, con ultimo ingresso alle 19:30. Il lunedì il museo è chiuso al pubblico. La biblioteca è aperta il martedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. L’accesso è gratuito. Per informazioni e assistenza bibliografica: man-rc.biblioteca@cultura.gov.it. Prenotazioni, servizi aggiuntivi e biglietteria sono gestiti da Coopculture. Per prenotare la visita: 0639967600 (attivo lun-dom 9-18), per info e prenotazioni settore Didattica/Scuole: 0639967600 e edu@coopculture.it; per prenotazioni Gruppi: 06 39967600 e tour@coopculture.it.

