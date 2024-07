Reggio Calabria, un cittadino sui ritardi del volo Ryanair con Torino: “presenza compagnia è volano per la città, si potrebbe migliorare l’assistenza in caso di inconvenienti”

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb, Fernando Crisarà ci scrive in merito ad ulteriori disagi vissuti dai passeggeri del volo Ryanair Torino-Reggio. Il lettore, soddisfatto per la presenza dei voli in città, ci tiene a precisare che sarebbe apprezzabile da parte dei passeggeri una maggiore attenzione nell’assistenza ai malcapitati coinvolti nel ritardo dei voli.

“Buonasera. Segnalo che quanto da voi pubblicato ieri in merito all’odissea vissuta dai passeggeri del volo Reggio-Torino Ryanair di ieri, vale anche per tutti coloro che hanno atteso invano di poter imbarcarsi sul volo Torino-Reggio delle 13,35 sempre di ieri. Infatti, anche a questi sfortunati, tra cui mia moglie, e’ toccata la stessa sorte, ma in direzione inversa. Dopo oltre sette ore di attesa senza ricevere alcuna dignitosa assistenza, sono stati “impacchettati” e imbarcati sul volo per Lamezia intorno alle 22,30 e, una volta atterrati, hanno proseguito in autobus diretti a Reggio, dove sono giunti intorno alle 2,00 di notte”.

“Detto questo, io mi tengo stretta la presenza di Ryanair a Reggio, convinto come sono che possa rappresentare un volano di rinascita per la nostra città. Semplicemente occorrerebbe migliorare l’assistenza dei malcapitati tutte le volte in cui si verificano gli inconvenienti di ieri.”

