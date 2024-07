Reggio Calabria, continua la carenza d’acqua: rotta una elettropompa, chiusure anticipate del serbatoio

StrettoWeb

Continuano i problemi legati alla carenza idrica a Reggio Calabria. Da nord a sud, sono tantissime le segnalazioni – pervenute in redazione e alcune anche nelle auto dei nostri collaboratori – di cittadini stanchi ed esasperati. Non mancano, giornalmente e anche più volte al giorno, le comunicazioni di Sorical legate e turnazioni, sostituzioni, guasti, chiusure anticipate ecc.

Ad Archi, ad esempio, si registra in queste ore la mancanza d’acqua, “causata dalla rottura di una elettropompa. Una squadra della Sorical sta procedendo alla sostituzione”, si legge in una nota della stessa società. A Catona, invece, “per consentire il riempimento del serbatoio di via Casalotto, lo stesso verrà chiuso in data odierna (18 luglio 2024) dalle ore 20:00 alle ore 05:00. La sospensione dell’erogazione idrica nelle ore serali riguarderà in particolare via Casalotto e via Nazionale”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.