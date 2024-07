Reggio Calabria: i campi di Ravagnese e Bocale si rifanno il look, nuovo manto sintetico

StrettoWeb

La Giunta comunale reggina ha deliberato lo stanziamento di 3 milioni di euro di risorse per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini. Tra questi, su espresso indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà e del Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella, è stata individuata una priorità al rifacimento del manto erboso per due storici impianti sportivi della città: i campi di calcio di Ravagnese e Bocale. Entrambi saranno interessati nei prossimi mesi da una cospicua opera di riqualificazione che punta al rifacimento del manto erboso da realizzare in materiale sintetico, consentendo a centinaia di ragazzi, giovani e giovanissimi, di potersi allenare finalmente su uno spazio efficiente e sicuro, per tutti i mesi dell’anno.

“L’idea – spiegano in una nota congiunta il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ed il delegato allo Sport Giovanni Latella – è quella di completare il circuito degli impianti calcistici sul territorio cittadino restituendo decoro ed efficienza a strutture storiche che hanno rappresentato un punto di riferimento per tante generazioni di sportivi reggini e che tuttora costituiscono dei punti nevralgici per lo sviluppo dello sport, soprattutto in ambito giovanile”.

“E’ un modo per ribadire l’indirizzo dell’Amministrazione che da sempre ha puntato sullo sport come veicolo di aggregazione e di crescita sociale per l’intera comunità cittadina, in particolare per i giovani. Si pensi ad esempio agli investimenti prodotti sui campi di calcio di Catona, di Pellaro, di Archi e di Ciccarello, tutti già in corso di realizzazione, o anche all’importante intervento che sta riguardando lo Stadio Granillo, che rimane il tempio del calcio reggino. Rivendichiamo con orgoglio queste attività – concludono Falcomatà e Latella – perché convinti che il calcio, e lo sport in generale, sia uno strumento educativo importantissimo per i nostri ragazzi che, frequentando campi più sicuri e moderni, possono crescere nello spirito dei valori positivi dello sport, dell’amicizia, dell’educazione, del rispetto delle regole, dei propri compagni e degli avversari. E’ un obiettivo che va molto oltre il semplice restyling di una struttura sportiva”.

