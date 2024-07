Reggio Calabria, Borruto confermato alla guida dell’Accademia della Cucina dell’Area dello Stretto

StrettoWeb

Il Presidente nazionale dell’Accademia della Cucina Paolo Petroni ha confermato alla guida della Delegazione dell’Area dello Stretto – Costa Viola, per il prossimo triennio 2024/2027, Sandro Borruto, stimato funzionario della Prefettura reggina, figura molto nota per i suoi molteplici impegni sociali e umanitari. Borruto sarà affiancato da una nutrita pattuglia di nuovi Accademici e da una Consulta nuova di zecca composta dal vice Delegato Lilli Conti, imprenditore e nome storico della ristorazione reggina, dal II. vice Delegato Bruno Grenci, dal Segretario Giuseppe Strangio, dal Tesoriere Anna Rachele Borruto Crea e dal Consultore Carmelo Sellaro.

Le parole di Borruto

“Sono molto contento di questa significativa riconferma per i prossimi tre anni, riconoscimento dell’attività svolta unitamente agli altri delegati (Alvaro, Tigani, Ventra e Prampolini) nella nostra Provincia. E’ mia intenzione continuare a portare avanti gli obiettivi propri dell’Accademia nel rispetto dei valori di lealtà, trasparenza e impegno che ne ispirano Statuto, Regolamento e Codice Etico, diffondendo le tradizioni della cucina italiana e senza dimenticare di valorizzare la storia e i tratti identitari della cucina di questo luogo magico che è lo Stretto. Assieme ai membri della nuova Consulta, che ringrazio per aver accolto con autentico entusiasmo l’incarico ricevuto, agiremo in sinergia col territorio per promuovere le nostre eccellenze enograstronomiche, anche attraverso un’intensa attività di valutazione e selezione dei ristoranti migliori che ricadono nella nostra area di competenza”. “La Delegazione dell’Area dello stretto – prosegue Borruto – sarà impegnata anche ad organizzare iniziative culturali, convegni e ricerche storiche volte alla tutela e alla valorizzazione della cucina italiana e su tutto ciò che riguarda la Civiltà della Tavola”. “Lo studio e la ricerca che la Delegazione dell’Accademia svolgerà nell’Area dello Stretto passerà naturalmente attraverso un’intensa attività conviviale, che costituisce una essenziale occasione d’incontro e di confronto tra gli Accademici, a partire dalla prossima conviviale estiva che si terrà presso il ristorante “La Palma d’Oro” di Bagnara e che vedrà l’ingresso di nuovi Accademici nella Delegazione”.

Fondata il 29 luglio 1953, a Milano, da Orio Vergani, con un gruppo di qualificati esponenti della cultura, dell’industria e del giornalismo, l’Accademia Italiana della Cucina, dal 2003 Istituzione Culturale della Repubblica Italiana, ha lo scopo di tutelare le tradizioni della cucina italiana, di cui promuove e favorisce il miglioramento in Italia e all’estero. L’Accademia Italiana della Cucina vanta oltre settemila iscritti in tutto il territorio nazionale. Centinaia sono le Delegazioni istituite in Italia e nel mondo, in Calabria sono ben nove sparse su tutto il territorio regionale.

