Reggio Calabria, avviso per la concessione temporanea degli impianti sportivi | INFO e DETTAGLI

Il Dirigente/la E.Q., con Determina Dirigenziale 2870 del 28/06/2024, in ottemperanza alle disposizioni del vigente “Regolamento Comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi” e dell’attuale normativa in materia, rendono nota l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di affidamento in uso temporaneo (decorrenza 01 settembre 2024 – 30 giugno 2025) degli impianti sportivi comunali a gestione diretta denominati:

“Palazzetto dello sport F. Calafiore” cd. PalaCalafiore;

“Palestra di Archi”;

“Palestra P. Viola” cd. Scatolone;

“Copri e Scopri” di Largo Pentimele.

Scadenza: 12/07/2024

Per la modulistica, le modalità ed i termini di partecipazione, si rimanda alla versione integrale dell’Avviso a questo link: https://trasparenza.reggiocal.it/dettagli/attodigara/1217/avviso-per-l-assegnazione-in-uso-temporaneo-delle-ore-all-interno-degli-impianti-sportivi-comunali-a-gestione-dretta-anno-sportivo-2024-2025.html.

