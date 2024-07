Reggio Calabria: 6 nuove guardie zoofile hanno giurato a Palazzo San Giorgio

StrettoWeb

Hanno giurato nell’aula giunta di palazzo San Giorgio sei nuove guardie Eco-Zoofile OIPA. Dario Moschella, Angela Grifò, Mario Mansueto, Roberto Aloisio, Silvana Pratticò, Emilia Paviglianiti hanno prestato giuramento davanti al sindaco Giuseppe Falcomatà che ha accolto i nuovi volontari ed ha augurato loro buon lavoro.

Le guardie Eco-Zoofile sono presenti in 18 regioni con più di 60 nuclei provinciali attivi e sono, sin dalla loro costituzione, un punto di riferimento per tutti coloro che hanno a cuore il rispetto dei diritti degli animali. Le guardie volontarie nel compimento dei loro doveri rivestono la qualità di Pubblici Ufficiali. Come Pubblici Ufficiali essi hanno l’obbligo di denunciare all’Autorità giudiziaria i reati di cui vengano a conoscenza a causa o durante il loro servizio. Le guardie giurate zoofile possono operare con funzioni di agenti di Polizia Giudiziaria limitatamente all’accertamento e repressione dei reati contro gli animali d’affezione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.