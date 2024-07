Il reggino Luciano Tribisonda scelto, tra oltre 600 autori, per il Premio Letterario Mario Luzi

StrettoWeb

Il reggino Luciano Tribisonda è stato recentemente segnalato all’interno del prestigioso Premio Letterario Mario Luzi, ritenuto uno dei “premi letterari più prestigiosi, un appuntamento annuale per la poesia italiana e internazionale”. Dopo un’accurata selezione tra oltre seimila autori, Luciano Tribisonda sarà presente nella prestigiosa Enciclopedia di Poesia Italiana, silloge delle migliori centocinquanta tra le opere concorrenti, insieme a quelle di altri poeti emergenti italiani.

La poesia di Luciano Tribisonda è stata particolarmente apprezzata per la capacità di rievocare, con il suo stile, tematiche vive nell’interiorità di ognuno, “tracciando una porzione di sentiero per orientare un’introspezione profonda che rappacifica”. Questa straordinaria realizzazione rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera comunità letteraria reggina e calabrese.

