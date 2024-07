Reggina, dal Trapani arriva Ba

StrettoWeb

Anche la Reggina pesca dal Trapani. Dopo Siracusa e Nissa, che hanno fatto la spesa tra alcuni dei protagonisti dei granata, la società dello Stretto si assicura il dinamico Ba, giovane centrocampista di corsa e quantità. Nome mai uscito fuori, al netto dei tantissimi accostati agli amaranto ma sistematicamente finiti in altre squadre.

“AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Racine Ba che si lega al club con un contratto biennale“, si legge nella nota del club.

“Classe 2003, nella stagione appena conclusa, Racine ha vinto il campionato di Serie D con il Trapani collezionando 27 presenze tra coppa e campionato realizzando 2 reti. Di nazionalità senegalese, nella stagione 2023/24 ha militato nel Como in Serie B. Nella stagione 2021/22 ha invece vestito la casacca della Correggese in Serie D scendendo in campo in 34 occasioni”.

