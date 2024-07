Reggina, rinnovato l’accordo con eCampus: sarà ancora main sponsor

StrettoWeb

“AS Reggina 1914 è lieta di annunciare il rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione con l’Università eCampus, main sponsor del club anche per la stagione sportiva 2024/25″. Così in una nota la Reggina conferma eCampus come main sponsor per il secondo anno di fila. “L’Università online eCampus è la 1° università online in Italia e l’11° tra tutti gli atenei italiani per numero di prime immatricolazioni a un corso di laurea (Fonte: Ufficio Statistica del MUR, anno 2023).Propone un’ampia offerta formativa con: corsi di laurea tradizionali e innovativi; master universitari di I° e II° livello che consentono di completare la propria formazione accademica e di acquisire abilità specifiche in un determinato settore; corsi di alta formazione e certificazioni informatiche, linguistiche e delle competenze. Le iscrizioni sono aperte in ogni momento dell’anno”.

“L’Università eCampus si avvale delle tecnologie più avanzate al fine di integrare tutte le funzioni didattiche e amministrative in una piattaforma accessibile 24 ore su 24, che consente agli studenti di seguire le lezioni online dove e quando vuole. eCampus, pur essendo un ambiente formativo virtuale, prevede tuttavia, per chi lo desidera, numerose attività in presenza, corsi intensivi, full immersion periodiche, tirocini e stage e ha sedi in tutta Italia.

“eCampus è particolarmente attenta ai bisogni concreti dello studente. Dispone infatti di: un servizio di orientamento che consente a ciascun iscritto di individuare il corso di laurea più in linea con le sue predisposizioni e obiettivi futuri; un ufficio placement che gli permette di svolgere stage formativi, completare sul campo la formazione e stabilire contatti concreti con il mondo del lavoro; app dedicate attraverso le quali restare in contatto con docenti, tutor e con gli altri studenti”.

“L’Ateneo ha inoltre attivato il servizio eCampus Premium, un vero plus per la preparazione dello studente, il quale può contare su un tutor disciplinare personale, figura chiave che fornisce il supporto necessario per pianificare, preparare e sostenere la prova d’esame con successo. Grazie a questa tipologia di tutor lo studente può chiarire ogni dubbio e prepararsi in maniera mirata per l’esame, oltre a impostare il giusto metodo di studio e organizzare il materiale”.

Le parole di Minniti

“Siamo incredibilmente orgogliosi che una realtà importante come l’Universita eCampus abbia deciso di rinnovare la partnership con il club. eCampus è entrata a far parte della famiglia Reggina e ci auguriamo che questo nuovo accordo ci permetta di tagliare insieme importanti traguardi”, le parole del presidente Virgilio Minniti.

Soseteg back jersey sponsor

“AS Reggina 1914 è lieta di annunciare che Soseteg SpA, sarà il “Back Jersey Sponsor” del club anche per la stagione sportiva 2024/25.

Il retro-maglia della squadra amaranto ospiterà nuovamente il logo di questa importante realtà imprenditoriale attiva dal 2009 e leader nel settore edile.

Soseteg SpA, che ha sposato il progetto della Reggina 1914, sarà anche Main Sponsor del settore giovanile per la stagione sportiva 2024/25.

Soseteg SpA, ogni giorno, progetta e costruisce soluzioni su misura per i suoi clienti e partner. In qualità di Società Benefit, si dedica con passione nel creare un impatto positivo, trasparente e sostenibile per le persone, le comunità e l’ambiente”.

“Questa rinnovata partnership dimostra quanto siano importanti per le Società coinvolte le radici e l’impegno verso il nostro territorio. Insieme, continuiamo a costruire un futuro più luminoso e prospero, unendo le nostre forze per sostenere i giovani talenti e celebrare la bellezza dello sport”, le dichiarazioni dell’imprenditore Walter Curatola.

“Siamo felici che Soseteg SpA continui a credere nei nostri valori e condivida con noi questa straordinaria avventura. Stiamo parlando di un’azienda seria, ambiziosa e in netta crescita. E’ stata creata una forte sinergia, che ci ha permesso e ci permetterà di realizzare importanti progetti per il club e per i tifosi”, le dichiarazioni del presidente Virgilio Minniti.

