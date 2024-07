Reggina-Messina, Bonan: “rivalità? Sì e no. Una cosa bellissima le unisce”

StrettoWeb

Reggio Calabria e Messina, rivali ma unite. È la sintesi del pensiero di Alessandro Bonan, conduttore di “Calciomercato – L’Originale” che, dal 15 al 19 luglio, è stato trasmesso in diretta dall’Arena dello Stretto di Reggio Calabria.

Ai microfoni di “Messina Sportiva”, Bonan ha parlato della rivalità sportiva fra Reggina e Messina, le due sponde calcistiche dello Stretto, dichiarando: “questa rivalità c’è e non c’è. Anche se siete rivali siete uniti nella bellezza del luogo. Questo è un posto straordinario. La bellezza legata a questo spazio che c’è fra la Calabria e la Sicilia e che viene vissuto con grande armonia da parte di tutti i cittadini sia di Reggio Calabria e di Messina.

La sparo grossa: ho trovato una forte corrispondenza fra l’entusiasmo che ha caratterizzato la tappa di Messina e quella di Reggio Calabria. Qui (l’Arena dello Stretto, ndr) siamo in un punto che ha aiutato lo spettacolo tantissimo. Portare ogni sera 1000 persone non me lo aspettavo proprio. Esperienza meravigliosa sotto il profilo umano“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.