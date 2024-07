Protocollo d’intesa tra la Deputazione di Storia Patria ed il Museo di Reggio Calabria

StrettoWeb

Mercoledì 23 luglio alle ore 11 nella sala conferenze del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si terrà una Conferenza Stampa in cui il Direttore del MArRC dott. Fabrizio Sudano e il Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria prof. Giuseppe Caridi attiveranno il Protocollo d’intesa per l’Accordo di Collaborazione per Attività di Valorizzazione e Promozione Culturale.

L’Accordo prevede iniziative comuni da svolgersi nei locali del Museo, al cui interno alla Deputazione di Storia Patria per la Calabria è concesso l’uso a titolo gratuito degli spazi della Biblioteca da utilizzare quale sede operativa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.