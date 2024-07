Proiezioni Elab: Sinistra prima con 175-205, macroniani secondi con 150-175

StrettoWeb

Il Nuovo Fronte Popolare, il blocco di sinistra, al secondo turno delle elezioni legislative in Francia, ha conquistato tra i 175 ed i 205 seggi, affermandosi come prima forza. E’ quanto indica una proiezione dell’istituto Elabe per l’emittente Bfmtv. Ensemble, la maggioranza presidenziale, ha ottenuto tra 150 e 175 seggi, mentre il Rassemblement National e i suoi alleati, hanno conquistato tra i 115 ed i 150 seggi. I Repubblicani infine tra 60 e 70 seggi.

