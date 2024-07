Previsioni Meteo Trapani: tutti i dettagli per domani mercoledì 3 luglio

StrettoWeb

Mercoledì 3 Luglio a Trapani si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variegate. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che andrà via via aumentando nel corso della giornata, con possibili schiarite solo in alcune fasce orarie.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +21,6°C, mentre la percezione sarà leggermente superiore, a +21,7°C. Il vento soffierà a 27,3km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest.

Al risveglio, nella mattina, le nubi sparse copriranno il cielo con una temperatura che oscillerà tra i +23°C e i +24°C. Il vento sarà piuttosto vivace, con raffiche che potranno raggiungere i 23,6km/h provenienti sempre da Ovest – Nord Ovest.

Nel corso del pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto con temperature che si manterranno intorno ai +24°C. Il vento si intensificherà, con raffiche che potranno superare i 30km/h provenienti sempre da Ovest – Nord Ovest.

In serata, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una temperatura che si attesterà intorno ai +23°C. Il vento sarà ancora piuttosto forte, con raffiche che potranno superare i 40km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 3 Luglio a Trapani indicano una giornata con un aumento della copertura nuvolosa e un vento che si intensificherà nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di essere preparati a eventuali cambiamenti repentini. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Trapani per pianificare al meglio le vostre attività.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 3 Luglio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +22.1° perc. +22.3° Assenti 16.4 ONO max 17.1 Maestrale 74 % 1008 hPa 5 nubi sparse +22.3° perc. +22.6° Assenti 12.9 NNO max 18.7 Maestrale 77 % 1008 hPa 8 nubi sparse +23.2° perc. +23.4° Assenti 19.8 ONO max 16.3 Maestrale 71 % 1008 hPa 11 nubi sparse +23.8° perc. +24° Assenti 20.5 ONO max 19.8 Maestrale 68 % 1009 hPa 14 cielo coperto +24.5° perc. +24.8° Assenti 26.6 ONO max 31.9 Maestrale 66 % 1008 hPa 17 cielo coperto +24° perc. +24.2° Assenti 23.9 ONO max 36.6 Maestrale 68 % 1007 hPa 20 poche nuvole +23.8° perc. +23.8° Assenti 38.7 ONO max 49.7 Maestrale 62 % 1008 hPa 23 nubi sparse +22.8° perc. +23° Assenti 32.3 ONO max 40.5 Maestrale 70 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 20:35

