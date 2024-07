Previsioni Meteo Siracusa: il bollettino per domani venerdì 26 luglio

StrettoWeb

Venerdì 26 Luglio a Siracusa si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +26,2°C e i +28,7°C. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, garantendo una sensazione di caldo costante durante l’arco della giornata.

Nelle prime ore del mattino, la velocità del vento sarà piuttosto contenuta, con brezze leggere che soffieranno principalmente da direzioni variabili, mantenendo un’atmosfera piacevole. Nel corso della mattinata e nel pomeriggio, ci si potrà aspettare un aumento della velocità del vento, con raffiche che potranno raggiungere i 23,8km/h. La direzione del vento sarà prevalentemente da Sud – Sud Est, garantendo un clima mite e ventilato.

L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 60-68%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1012-1013hPa, confermando la stabilità delle condizioni meteorologiche.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Siracusa indicano una giornata estiva all’insegna del sole e del caldo, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aria aperta. Le condizioni meteo si preannunciano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che dovrebbero mantenere valori simili e un clima generalmente soleggiato.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 2.6 O max 4.2 Ponente 66 % 1009 hPa 5 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 3.2 NO max 3.8 Maestrale 65 % 1010 hPa 8 cielo sereno +27.7° perc. +28.7° Assenti 8.6 E max 6.6 Levante 57 % 1012 hPa 11 cielo sereno +27.6° perc. +29.1° Assenti 14.4 SE max 14.1 Scirocco 62 % 1012 hPa 14 cielo sereno +27.7° perc. +29.9° Assenti 21.4 SSE max 23.8 Scirocco 68 % 1012 hPa 17 cielo sereno +27.9° perc. +29.9° Assenti 21.9 S max 26.9 Ostro 65 % 1012 hPa 20 cielo sereno +26.9° perc. +28.6° Assenti 16.4 SSO max 20.7 Libeccio 68 % 1013 hPa 23 cielo sereno +26.7° perc. +28.1° Assenti 10.2 O max 13.2 Ponente 65 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:03 e tramonta alle ore 05:03

