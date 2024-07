Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per oggi giovedì 4 luglio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 4 Luglio a Reggio Calabria mostrano una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, si prevede la presenza di piogge leggere con una copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi nel corso della giornata, lasciando spazio a poche nuvole e infine a un cielo sereno nel pomeriggio e sera.

Durante la notte, a partire dalle 03:00, si registreranno nubi sparse con una temperatura di +21,3°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità del 84% e una pressione atmosferica di 1006hPa.

Nel corso della mattina, le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare con piogge leggere che si protrarranno fino alle 09:00, quando si avrà una copertura nuvolosa del 17%. La temperatura massima si attesterà sui +25,5°C con una percezione di +25,7°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità di 14,4km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a poche nubi e una copertura nuvolosa del 15%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,1°C con una leggera brezza proveniente da Nord. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si attesterà intorno al 57%.

Infine, in serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 6-11%. Le temperature caleranno leggermente, arrivando a +21,3°C intorno alle 23:00, con una brezza leggera da Nord.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Reggio Calabria, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con un cielo prevalentemente sereno e temperature che si manterranno stabili. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Giovedì 4 Luglio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 pioggia leggera +21.3° perc. +21.6° 0.14 mm 14 NNO max 21.1 Maestrale 83 % 1006 hPa 7 pioggia leggera +23.3° perc. +23.5° 0.13 mm 15.7 NNO max 20 Maestrale 72 % 1008 hPa 10 poche nuvole +26.2° perc. +26.2° prob. 45 % 13.5 NNO max 16.8 Maestrale 56 % 1009 hPa 13 poche nuvole +26.1° perc. +26.1° prob. 8 % 15.3 N max 18.5 Tramontana 57 % 1010 hPa 16 cielo sereno +25.2° perc. +25.4° prob. 4 % 14.9 NNO max 18.1 Maestrale 61 % 1010 hPa 19 cielo sereno +21.9° perc. +22.2° Assenti 12.9 N max 17.8 Tramontana 77 % 1012 hPa 22 cielo sereno +21.3° perc. +21.6° Assenti 11.4 N max 15.7 Tramontana 79 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:41 e tramonta alle ore 20:22

