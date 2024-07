Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per oggi giovedì 18 luglio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Reggio Calabria prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un cielo sereno che accompagnerà la città dalla mattina fino alla sera.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +28,3°C e i +31,8°C. La temperatura percepita sarà leggermente superiore, ma comunque sopportabile, con valori compresi tra i +30,2°C e i +34,8°C. Il vento soffierà a velocità moderate provenendo prevalentemente da nord, con raffiche che potranno raggiungere i 13,5km/h.

Nel pomeriggio, le temperature massime si attesteranno intorno ai +32,2°C, con una leggera sensazione di calore che potrebbe portare la temperatura percepita fino a +35,3°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, mantenendo il clima piacevole nonostante il caldo.

In serata, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, ma si manterranno comunque piacevoli, con valori intorno ai +26,2°C. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, ma non dovrebbero esserci variazioni significative rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Reggio Calabria indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Non sono previste precipitazioni e la stabilità atmosferica dovrebbe perdurare anche nei prossimi giorni. Si consiglia di godersi una giornata all’aria aperta, approfittando delle condizioni meteo favorevoli che caratterizzeranno la città di Reggio Calabria.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo sereno +27.2° perc. +28.6° Assenti 15.6 N max 20.8 Tramontana 64 % 1015 hPa 7 cielo sereno +29.5° perc. +31.5° Assenti 12.2 NNO max 15.3 Maestrale 58 % 1016 hPa 10 cielo sereno +31.8° perc. +34.8° Assenti 10.2 N max 13.1 Tramontana 53 % 1016 hPa 13 cielo sereno +32° perc. +35.3° Assenti 7.6 NNO max 12.6 Maestrale 54 % 1016 hPa 16 cielo sereno +30.8° perc. +34.2° Assenti 11.7 N max 16.3 Tramontana 59 % 1015 hPa 19 cielo sereno +27° perc. +29° Assenti 12.3 N max 17.3 Tramontana 72 % 1016 hPa 22 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 15 N max 22 Tramontana 73 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 20:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.