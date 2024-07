Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani domenica 7 luglio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 7 Luglio a Messina indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i +30°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata sono previste nubi sparse, ma senza rischio di precipitazioni.

Durante la notte, il cielo rimarrà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +24°C. La mattina sarà caratterizzata da un graduale aumento delle temperature, con cielo sereno e una leggera brezza proveniente dal Nord Ovest. Nel pomeriggio, le nubi sparse potrebbero offuscare leggermente il sole, ma senza influire in modo significativo sulle condizioni meteorologiche.

Nella sera, il cielo tornerà a schiarirsi, mantenendo comunque una copertura nuvolosa bassa. Le temperature si manterranno piacevoli, intorno ai +24°C, con una leggera brezza che soffierà sempre dal Nord Ovest.

In base alla situazione attuale e alle previsioni a lungo termine, sembra che i prossimi giorni a Messina saranno caratterizzati da condizioni meteorologiche stabili, con temperature estive e cieli generalmente sereni. È consigliabile godersi il bel tempo e le temperature gradevoli, magari con una passeggiata lungo il lungomare o una giornata in spiaggia.

Tutti i dati meteo di Domenica 7 Luglio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +23.3° perc. +23.3° Assenti 4.5 SE max 7.5 Scirocco 61 % 1013 hPa 5 cielo sereno +24.7° perc. +24.7° Assenti 2.4 OSO max 4.2 Libeccio 58 % 1014 hPa 8 cielo sereno +27.9° perc. +28.6° Assenti 5.7 N max 8.2 Tramontana 53 % 1014 hPa 11 cielo sereno +29.2° perc. +29.7° Assenti 6.9 NNO max 8.9 Maestrale 48 % 1014 hPa 14 nubi sparse +30.1° perc. +30.6° Assenti 5.7 NE max 7.1 Grecale 46 % 1013 hPa 17 poche nuvole +27.1° perc. +28.3° Assenti 7.3 N max 10.1 Tramontana 62 % 1013 hPa 20 cielo sereno +24.5° perc. +24.8° Assenti 7.1 NO max 9.4 Maestrale 70 % 1015 hPa 23 cielo sereno +23.8° perc. +24.2° Assenti 5.4 N max 8.8 Tramontana 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:02 e tramonta alle ore 05:02

