Previsioni Meteo Caltanissetta: tutti i dettagli per domani domenica 7 luglio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 7 Luglio a Caltanissetta prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si potranno osservare nubi sparse. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 36°C durante le ore centrali della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno e le temperature si attesteranno intorno ai +23°C, garantendo una piacevole frescura. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da una leggera brezza proveniente dal Nord Ovest, con temperature intorno ai +23°C.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà sereno con poche nuvole sparse e temperature in aumento fino a raggiungere i +31,9°C. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con valori di temperatura che potranno superare i +36°C.

Nel tardo pomeriggio e in serata, le nubi sparse tenderanno a diradarsi, lasciando spazio nuovamente a un cielo sereno. Le temperature si abbasseranno gradualmente, ma si manterranno comunque piuttosto miti, intorno ai +23°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltanissetta indicano una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate e una leggera presenza di nubi nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione diretta al sole e di mantenere un adeguato livello di idratazione. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Caltanissetta per organizzare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 7 Luglio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +18.9° perc. +18.3° Assenti 4 O max 4.1 Ponente 56 % 1014 hPa 5 cielo sereno +20.4° perc. +19.7° Assenti 3.9 NO max 4.2 Maestrale 48 % 1015 hPa 8 cielo sereno +29° perc. +27.6° Assenti 6.4 ONO max 7.5 Maestrale 22 % 1014 hPa 11 nubi sparse +35.2° perc. +32.6° Assenti 9.7 SSE max 10.5 Scirocco 14 % 1012 hPa 14 cielo coperto +32.4° perc. +30.8° Assenti 24 SO max 21 Libeccio 25 % 1013 hPa 17 nubi sparse +30.8° perc. +29.2° Assenti 14.3 SO max 12.9 Libeccio 26 % 1013 hPa 20 cielo sereno +23.9° perc. +23.5° Assenti 4.8 SSO max 4.9 Libeccio 42 % 1015 hPa 23 cielo sereno +23.1° perc. +22.6° Assenti 2.6 N max 3.3 Tramontana 43 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:01 e tramonta alle ore 05:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.