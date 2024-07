Presentato a palazzo dell’Aquila il 1° torneo di tennis Open Città di Milazzo

StrettoWeb

Illustrato questa mattina al Comune di Milazzo, alla presenza del sindaco Pippo Midili e dell’assessore allo sport, Antonio Nicosia, il programma del “1° torneo Open Città di Milazzo”, manifestazione tennistica inserita nel calendario federale FITP dal Circolo Tennis e Vela di Milazzo che ospiterà dal prossimo 14 luglio in città decine di atleti agonisti nelle due categorie, singolare maschile e singolare femminile, provenienti da ogni parte d’Italia. Sessanta gli atleti iscritti al tabellone che si contenderanno il montepremi di € 1500 nelle rispettive categorie, sui 3 campi in terra battuta degli impianti del Circolo del Tennis e Vela e dell’ASD Red Ant di Fiumarella.

Il 28 luglio si svolgeranno le finali del singolare maschile e femminile.

All’incontro odierno sono intervenuti i dirigenti del circolo milazzese Pino Ragusi, Paolo Allegra, Alan De Marco e Giovanni Vaccarino, assieme a due allievi della scuola tennis, Elia Polistena e Vittoria Cuttone, giovani promesse del tennis milazzese che si sono contraddistinti nella stazione 2023/2024 nelle categorie under 10 provinciali e regionali. Evidenziata dal presidente Ragusi, che ha ringraziato il sindaco per il patrocinio – la partnership tra le due società sportive milazzesi per rendere più agevole lo svolgimento della manifestazione nelle due settimane di gare.

Milazzo – è stato sottolineato altresì – grazie al lavoro del movimento tennistico dei due circoli, ha in questi anni rappresentato un vivaio molto attivo e presente in tutte le manifestazioni provinciali e regionali, sia dei suoi atleti agonisti che non agonisti nei vari tornei FitJuniorProgram, Fit e TPRA; molti gli atleti milazzesi che hanno portato a casa i migliori piazzamenti nei circoli blasonati della provincia messinese, in particolare con il giovanissimo Elia Polistena vincitore del titolo regionale assoluto under 10 lo scorso anno. Il torneo si colloca a chiusura di una stagione importante per le attività del circolo tennis e vela di Milazzo e vuole rappresentare un evento da calendarizzare ogni anno in occasione della stagione estiva al fine di raccogliere l’interesse di tanti atleti provenienti da ogni parte d’Italia.

