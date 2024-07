Premio “Castrovillari Città Cultura” a Daniela Ferraro

StrettoWeb

di Cosimo Sframeli – Scrivere di poesia, in un mondo travolto da inutili massacri e che danza sull’orlo dell’abisso, è un inno alla speranza. La poesia, arte rilevante e ricca, libera e pronta a esaltare a tutti i buoni sentimenti d’ogni era, vola tanto alto da tornare a suggerirci che le parole sono fondamentali, soprattutto in un mondo in cui ogni espressione possa essere sinonimo di verità o di menzogna.

Castrovillari, nella sala convegni San Giuliano, è stato conferito il premio internazionale “Castrovillari Città Cultura” alla poetessa locrese Daniela Ferraro con il libro “Allo Specchio – Confessioni d’Amore”. La giuria così motiva: “Una silloge d’amore caratterizzata da note introduttive in prosa. L’autrice descrive sentimenti, stati d’animo ed emozioni per antinomie, contraddizioni e discordanze, ripercorrendo abilmente, attraverso il sentire poetico, le vicende dell’esperienza amorosa. Il linguaggio poetico è limpido, colto, il lessico vario e raffinato, al tempo stesso ricco di soluzioni espressive contemporanee”.

Il premio, giunto alla VIII edizione, promosso dalle associazioni culturali “Khoreia 2000”, la cui presidente è Angela Miceli, e “Mystica Calabria”, la cui presidente è Ines Ferrante, ha lo scopo di promuovere e diffondere l’arte, la letteratura e le manifestazioni culturali in Calabria. Al concorso di poesia, prosa e teatro, nonché al premio, hanno partecipato poeti e artisti italiani e stranieri.

La prof.ssa Daniela Ferraro spiega che il suo libro “Allo Specchio” ripercorre le tappe affettive di una vita e appare come un diario interiore che testimonia il nascere, l’evolversi, il declinare e infine lo spegnersi di un percorso sentimentale, passando attraverso eventi, emozioni e stati d’animo, in cui si celebra l’amore senza reticenze e inibizioni, in modo esaltante e doloroso.

La scelta di premiare Daniela Ferraro nasce dall’esigenza di mettere in rilievo una figura che ha donato e che continua a offrire tanto alla letteratura con rigore e con autenticità di pensiero. Ella ha saputo nel tempo conquistare una significativa conoscenza della tradizione classica e questa sua grande passione coinvolge e invita a meditare e sperare l’amore nel mondo.

