Ponte sullo Stretto, definite le date in cui gli espropriati potranno parlare in Commissione a Messina

Oggi a Messina si è tenuta un’altra seduta della Commissione Ponte sullo Stretto, presieduta dal Presidente Giuseppe Trischitta. Nelle ultime ore si è tornato a parlare con insistenza dell’opera, al centro del dibattito del G7 sul Commercio a Reggio Calabria. Il progetto, infatti, è stato presentato al Resort Altafiumara, davanti ai Ministri dei paesi partecipanti.

Intanto, dall’altra parte dello Stretto, Trischitta ha convocato la seduta perché “avevo la necessità di concordare con voi delle audizioni e autorizzazioni”. Gli ordini del giorno erano due: programmazione dei sopralluoghi e autorizzazione per l’audizione dei cittadini che subiranno espropri. Con i Consiglieri presenti – sono intervenuti Gioveni, Alessandro Russo, Papa, Antonia Russo, Schepis e Mortelliti – Trischitta ha provato a concordare date utili in cui far presenziare in Commissione gli espropriati che vorranno far sentire le proprie ragioni.

“Hanno detto che ogni volta non possono parlare e parliamo solo noi, così li invitiamo per fargli dire la loro”, le parole di Trischitta. Le possibili tranche sono state stabilite tra inizio e fine agosto.

