Polistena, la denuncia: “all’ospedale manca la rampa per i disabili e non funziona l’ascensore”

E’ amareggiato Michele Giardino, un disabile di Cinquefrondi, per la situazione dell’ospedale di Polistena e dell’assistenza a casa. Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, Giardino racconta la sua disavventura: “al nosocomio polistenese mancano le rampe per i disabili e l’ascensore non funziona. Per un prelievo mi hanno dovuto trasportare in braccio, non è possibile”.

“L’assistenza a casa? Ho solo 5 ore ne servirebbe il doppio. La regione dovrebbe avere maggior cura dei disabili. Le strade? Non riesco a fare una passeggiata per le vie di Polistena in quanto non ci sono le rampe“, conclude Giardino.

