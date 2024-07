La pesca nella Calabria Tirrenica: pratiche e narrazioni in un incontro a Reggio

StrettoWeb

Venerdì 19 luglio, alle ore 18.30, presso la sede della Lega Navale Reggio Calabria, al Porto, banchina di levante, si terrà un incontro promosso da Italia Nostra, sezione di Reggio Calabria, in collaborazione con la stessa Lega Navale e con il Gruppo Pesca-Lega Navale.

L’incontro, dal titolo “Pratiche, patrimonializzazione e narrazione della pesca nella Calabria Tirrenica”, si propone di ricordare e sottolineare l’importanza e la ricchezza del patrimonio alieutico e marinaro della regione ed in particolare di quello del versante tirrenico meridionale calabrese. Un ricco patrimonio legato a tradizioni antiche, a consuetudini millenarie documentato anche nel mondo archeologico. Il relatore dottor Matteo Enia – dottorando in Storia, Antropologia, e Religioni presso l’Università Sapienza di Roma – che conduce ricerche in Calabria – affronterà il tema offrendo squarci sulla nostra marineria e sul necessario percorso di valorizzazione di questo ricco patrimonio.

