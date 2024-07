Paura nella notte a Messina: auto in fiamme a Ganzirri

StrettoWeb

Ieri sera intorno alle ore 22:30 i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per spegnere un’autovettura in fiamme, nel rione Ganzirri in prossimità del lago grande (Messina). La squadra proveniente dal distaccamento nord, con autopompa serbatoio e pickup con modulo antincendio, ha estinto l’incendio che avvolgeva completamente la vettura, distruggendone gran parte. Non si conoscono le cause del rogo, che sono in via di accertamento. Dopo aver messo in sicurezza e bonificato l’area coinvolta, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede.

