Paura a Marina di Gioiosa: affonda la barca e rischia di annegare

Grande paura nel tardo pomeriggio a Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), per un uomo che ha rischiato di morire annegato dopo che la sua barca è affondata a circa 300 metri al largo della spiaggia. L’uomo era appena uscito in mare con la propria barca partendo dalla spiaggia di Marina di Gioiosa, ma quando è arrivato al largo l’imbarcazione è rapidamente affondata. Lui è riuscito a salvarsi rimanendo aggrappato ad una boa, da cui ha chiesto l’aiuto dei bagnanti gesticolando vistosamente e urlando.

Dalla spiaggia sono partiti i soccorsi guidati da un bagnino del lido Malibu Beach con due-tre piccole imbarcazioni con cui sono riusciti, nonostante il forte vento, a raggiungere e salvare il malcapitato. Contestualmente è stato richiesto l’aiuto della Guardia Costiera, che poi ha accompagnato le imbarcazioni a riva: a causa del forte vento non riuscivano a rientrare autonomamente. Tutto è finito bene, per fortuna: l’uomo è in buone condizioni di salute nonostante se la sia vista veramente brutta.

