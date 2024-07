Pasquale Tridico in tour per la Calabria con il suo nuovo libro | INFO

StrettoWeb

Sarà presentato il prossimo 5 luglio alle ore 21:00 presso il Lido Pianira Beach (Lungomare G. Perlasca) a Santa Maria del Cedro, il libro “Governare l’economia per non essere governati dai mercati”, scritto dall’On. Pasquale Tridico, neo eletto al Parlamento Europeo per il Movimento 5 Stelle. L’evento sarà moderato dal giornalista Andrea Polizzo e vedrà gli interventi del sindaco di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere, e del presidente dell’associazione “L’Orodicalabria”, Ernesto Magorno.

“Governare l’economia per non essere governati dai mercati”, ultima opera di Tridico, offre una profonda riflessione sull’importanza di un’economia regolata e guidata dalle istituzioni pubbliche per evitare la completa subordinazione ai mercati finanziari. Il libro affronta il declino economico dell’Italia, caratterizzato da precarietà diffusa e produttività stagnante, in cui è prevalsa l’assenza di politiche industriali che hanno favorito la riduzione dei salari invece di investimenti in settori ad alta tecnologia.

Tridico sottolinea con passione l’importanza di riscoprire i valori di equità e solidarietà sanciti dalla Costituzione italiana e condivisi dall’Unione Europea, rivalutando l’intervento pubblico nell’economia attraverso strumenti come il Reddito di cittadinanza europeo e il salario minimo legale. L’incontro con l’On. Tridico rappresenta quindi un’importante occasione di approfondimento e confronto sui grandi temi dell’attualità.

