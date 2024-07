StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa a Palmi, sulla SP32, a pochi metri dallo svincolo dell’A2 Salerno-Reggio Calabria. L’incidente è stato autonomo e non ha provocato gravi conseguenze personali, ma si registrano lunghe code in ingresso nella città per chi arriva dall’autostrada.

Sul posto gli agenti della polizia locale. A corredo dell’articolo le immagini in diretta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.