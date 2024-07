Palermo, le novità in attesa del ritiro: c’è un ritorno tra i convocati. Ufficiale il nuovo responsabile del settore giovanile

StrettoWeb

Tante novità in casa Palermo a cavallo tra giugno e luglio. Dopo aver definito le questioni tecniche con gli arrivi di De Sanctis e Dionisi, presentati la scorsa settimana, ora la società si butterà a capofitto sul mercato calciatori e sul ritiro. Mercoledì 3 luglio il Palermo si radunerà in provincia di Brescia per tre giorni di test a porte chiuse prima del trasferimento a Livigno, sede del prossimo ritiro estivo che inizierà ufficialmente domenica 7 luglio. I rosanero lavoreranno sul campo del Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda fino a sabato 20 luglio e durante la preparazione in Valtellina disputeranno tre amichevoli.

Il primo test è in programma sabato 13 luglio alle ore 15.00 contro la Rappresentativa LND Sondrio. Le altre due gare sono previste mercoledì 17 e sabato 20 luglio (squadre avversarie e orari in via di definizione). Al termine del ritiro di Livigno il Palermo proseguirà la preparazione pre campionato a Manchester dal 23 luglio al 2 agosto.

I rosanero torneranno ad allenarsi al City Football Academy di Manchester, sede del Manchester City e del City Football Group, per la seconda volta dopo il prestigioso ritiro di settembre 2022. Tutti gli allenamenti saranno a porte chiuse. Sabato 3 agosto i rosanero affronteranno in gara amichevole a Oxford i padroni di casa dell’Oxford United FC, squadra che milita in Sky Bet Championship. Il match avrà inizio alle 15.00 (ora locale) e sarà disputato al Kassam Stadium: le info per l’acquisto dei biglietti saranno comunicate successivamente.

I convocati

Questi i calciatori rosanero che domani si raduneranno in provincia di Brescia, in vista del ritiro che si svolgerà a Livigno (SO) dal 7 al 20 luglio. Torna Patryk Peda, acquistato lo scorso anno e poi girato in prestito alla Spal:

Aurelio, Broh, Brunori, Buttaro, Ceccaroni, Corona, Cutrona, Damiani, Desplanches, Di Francesco, Di Mariano, Fella, Gomes, Graves, Insigne, Lucioni, Nespola, Peda, Pigliacelli, Ranocchia, Saric, Segre, Stulac, Vasic. Salim Diakité si aggregherà alla squadra domenica 7 luglio. Kristoffer Lund e Ionut Nedelcearu raggiungeranno i compagni al termine degli impegni con le rispettive Nazionali.

Nuovo responsabile del settore giovanile

“Il Palermo FC comunica di aver affidato a Francesco Farina l’incarico di Responsabile del Settore Giovanile maschile e femminile. A Farina il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”. Così in una nota il club sul sito ufficiale.

